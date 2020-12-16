iPhone 12'den Sonra, iPhone 13 de Geç Kalacak mı?

Bu yıl 13 Ekim'e kadar iPhone 12'leri beklemek zorunda kaldık. Peki ama iPhone 13 ne zaman tanıtılacak? Yine geç mi kalacak? İlk ipuçları gelmeye başladı.

iPhone 12'den Sonra, iPhone 13 de Geç Kalacak mı?

2020'den önce, Apple yeni iPhone'larını her yılın eylül ayında tanıttı ve bu düzen saat gibi tıkır tıkır işledi. Ancak COVID-19 salgını ve bununla birlikte gelen sorunlar, bu zaman çizelgesini bozdu ve iPhone 12 normalden daha geç tanıtıldı. Ama görünüşe göre iPhone 13 için normal düzene geri dönülüyor. Yani iPhone 13'ün gelmesine artık sadece dokuz ay kalmış durumda.

Normal plana dönüş henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak sektördeki en güvenilir ve saygın Apple uzmanlarından biri olan endüstri analisti Ming-Chi Kuo, durumun tam olarak bu olduğunu söyledi.

Bir yatırımcı notunda Kuo, iPhone 13'ün Apple'ın iPhone 12'den önce kullandığı üretim programına geri döneceğini söylüyor. Tüm telefon modelleri her zamanki gibi bir etkinlikle açıklanacak ve ardından hepsi 2021'in Eylül ayında satılmaya başlanacak.

Zamanlama önemli

Kuo'nun ortaya çıkardığı bir başka ayrıntı da, iPhone 13'ün, süper hızlı Apple A14 yonga setini temel alan yeni bir A15 yonga seti ile gelecek olması.

Apple bu sefer planlara sadık kalmayı hedefliyor gibi görünüyor. Bu arada, firmanın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung programını değiştiriyor: Samsung'un Galaxy S21'i her zamanki şubat ayından ziyade, ocak ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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