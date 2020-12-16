Qualcomm'un Yeni Orta Seviye İşlemcisi Snapdragon 678 Ortaya Çıktı

Qualcomm yeni nesil orta sınıf yonga setini duyurdu. Snapdragon 678 olarak adlandırılan yeni mobil platform Snapdragon 675'in yerini alıyor ve uygun fiyatlı mobil cihazlar için kamera yükseltmesi, sürükleyici eğlence deneyimleri ve gelişmiş video akış özellikleri vaat ediyor.
Snapdragon 678, 2,2 GHz'e kadar saat hızına sahip bir Kryo 460 CPU'yu Adreno 612 GPU ile birleştiriyor. Ayrıca, daha ucuz telefonlara daha gelişmiş fotoğraf ve video performansı seviyesi getiren Spectra 250L görüntü sinyali işlemcisini de içeriyor. Yonga setinde 48 megapiksele kadar üçlü kamera çekimi desteği, portre modu ve lazer otomatik odaklama bulunuyor. Videolar için de 4K video çekimi, ağır çekim kayıt, 5x optik yakınlaştırma ve 16 megapiksele kadar çift kamera desteği sağlıyor.
Snapdragon 678 oyunlarda Kryo 460 CPU ve Adreno 612 GPU sayesinde, Unity, Messiah, NeoX ve Unreal Engine 4'ü destekliyor.
5G desteği maalesef yine bulunmuyor. Bunun yerine yonga seti, 600Mbps'ye kadar indirme hızı ve 150Mbps'ye kadar yükleme desteği ile Snapdragon X12 LTE modemi kullanıyor. Bağlantı açısından, yonga seti 2. 4GHz ve 5GHz bantlarında 802.11ac Wave 2, 802.11 a/b/g ve 802.11n desteği sunuyor, Bluetooth 5.0 ve Quick Charge 4+ hızlı şarjı destekliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın