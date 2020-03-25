Evde 'Corona Virüs İlacı' yapmaya çalışırken öldü

Corona virüsüne iyi gelip gelmeyeceği henüz araştırılan bir ilacı evde yapmaya çalışan ABD'li adam, hayatını kaybetti; karısının durumu ise kritik.İşin acı yanı, çiftte Covid-19'a rastlanmamış olması.

25 Mart 2020 00:03