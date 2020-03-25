Evde 'Corona Virüs İlacı' yapmaya çalışırken öldü

ABD'de yaşayan bir adam, sıtma tedavisinde kullanılan klorokin fosfatı aldıktan sonra hayatını kaybetti. Adamın eşinin durumunun ise kritik olduğu iletiliyor.
CNN'nin haberine göre 60'larındaki bir çiftin yaygın bir akvaryum temizleyicisi olan klorokin fosfat yuttuğu ve 30 dakika sonra da hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Banner Zehir ve İlaç Bilgi Merkezi Direktörü Dr. Daniel Brooks şu açıklamayı yaptı: Kovid-19'a dair belirsizlik düşünüldüğünde insanların virüsün bulaşmasını engelleyen ya da virüsü tedavi eden yeni yollar bulmaya çalışmasını anlıyoruz ama kendi kendinize ilaç tedavisi uygulamak bunun için doğru bir yol değil.
Bazı araştırmalar, klorokinin SARS-CoV-2'ye (Corona virüsü) karşı etkili olabileceğini göstermiş, hem ABD başkanı Donald Trump, hem de Elon Musk bunun salgını yenmeye yardımcı olabileceğini söylemişti. Ancak klorokin ile ilgili araştırmalar, herhangi bir sonuca ulaşmaktan çok uzaklar ve üstelik uzmanlar, bu maddeyi kullanmama konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
Çiftin her ikisinin de 60 yaşlarında olduğu, kimyasal maddeyi hazmettikten sonra 30 dakika içerisinde maddenin etkilerini hissettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. İşin acı yanı, çiftte Covid-19'a rastlanmamış olması.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki bazı Covid-19 hastalarına deneysel olarak Konklorokin veya bunun türevi hidroksiklorokinin verildiğini söyledi. Bununla birlikte CDC, elde yeterli bir veri olmadığını söylüyor ve sağlık uzmanlarına bu maddeleri hastaneye yatırılmayan hastalarda kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyor.
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