Görülen İlk Corona Vakası Kimdi? Yeni Rapor, Farklı Şeyler Söylüyor

İlk COVID-19 vakasının, 1 Aralık 2019 tarihinde Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan'daki bir erkek olduğu düşünülüyordu. Yeni bir rapor ile bu tarih en az iki hafta geriye çekilmiş durumda.
Coronavirüs hakkında araştırmalar devam ederken, yeni bir rapora göre ilk hastanın enfekte olması, doktorların ve yetkililerin yeni bir virüs ile mücadele ettiklerini fark etmelerinden haftalar öncesine, 17 Kasım 2019 tarihine kadar dayanıyor olabilir.
South China Morning Post (SCMP) tarafından özel olarak görülmüş olan Çin hükümet verilerine göre bildirilen ilk COVID-19 vakası, aslında Çin'in Hubei bölgesindeki 55 yaşında bir kadın hasta. Ancak bu kişinin hastalığı yayan ilk kişi, hastalığın hayvanlardan insanlara geçişteki o önemli adımı atmasını sağlayan ilk kişi olup olmadığı yine de bilinmiyor. SCMP, bu tarihten daha önce bildirilmiş olan başka vakaların da olabileceğini söylüyor.
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Doktorların gizemli zatürre (pnömoni) vakalarına yeni bir virüsün sebep olduğunu anlamaları Aralık ayında gerçekleşti. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi araştırmacıları Ocak 2020 tarihinde bir makale yayınlayarak "bilinmeyen sebepli zatürre" hastalarının ilk grubunun 21 Aralık 2019'da belirlendiğini gösteriyor.
Aralık ayı boyunca bir grup doktor potansiyel yeni hastalık hakkında alarm vermeye çalışmışlardı ancak bu uyarıların büyük bir kısmı susturulmuştu. Hatta Wuhan'daki bir göz hekimi olan Dr. Li Wenliang, Aralık ayının sonlarına doğru çalışma arkadaşlarını bir WhatsApp grubu ile yeni bir enfeksiyon hakkında uyarmaya çalışmıştı. Ocak ayının başlarında sağlık yetkilileri tarafından sorguya çağrılmış ve sonrasında "yanlış söylentiler yaymak" sebebiyle polis tarafından tutuklanmıştı. Dr. Li, 7 Şubat 2020 tarihinde diğer kişileri korumaya çalıştığı Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Wuhan'daki sebebi bilinmeyen gizemli zatürre vakalarından ilk olarak 31 Aralık tarihinde haberdar edildi. Salgın ulusal ve uluslararası sağlık yetkilileri tarafından resmi olarak kabul edildikten sonra da Çin Komünist Partisi virüsün yayılmasını sınırlamak için etkin bir kampanya başlattı. Şu anda Çin'de 81.000 doğrulanmış vaka bulurken, Çin dışında daha fazla vaka bulunuyor ve Avrupa, "salgının yeni merkezi" olarak görülüyor...
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