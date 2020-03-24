Görülen İlk Corona Vakası Kimdi? Yeni Rapor, Farklı Şeyler Söylüyor

Dünya üzerinde tespit edilen ilk Coronavirüs (COVID-19) vakasının 1 Aralık 2019 tarihinde bildirilen bir erkek olduğu söyleniyordu. Ama yayınlanan yeni bir rapor, virüsün en azından 2 hafta öncesine dayandığını söylüyor.

24 Mart 2020 00:03

Levent Öztürk