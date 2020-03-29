Evdeki Herkese "Evde Hayat Var" ile Umutlu Bir Mesaj

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkmamaları tavsiye edilen vatandaşlar için Turkcell, Evde Hayat Var ismiyle duygusal bir reklam filmi hazırladı.