YouTube'dan Instagram ve Snapchat Müjdesi

Google, YouTube Music kullanıcılarının uzun bir süredir istedikleri özelliği nihayet hayata geçiriyor: Instagram ve Snapchat'te hikaye paylaşmak. Yakın gelecekte YouTube Music'teki şarkıları, Instagram ve Snapchat üzerinde, hikaye olarak paylaşmak mümkün olacak.
Apple Music ve Spotify, bu imkanı zaten kullanıcılarına sunuyordu. Bu hizmetleri kullananlar, hali hazırda, istedikleri bir şarkıyı, albüm kapağı ile birlikte paylaşma imkanına sahip. YouTube ise, bu imkanı sunmaya rakiplerinden geç de olsa sunmaya başlıyor.
Eğer cihazınızda Instagram veya Snapchat yüklü ise, YouTube Music üzerinde bir parça dinlerken "Paylaş" seçeneğine tıkladığınızda, "Instagram Stories" ve "Snapchat Stories" seçeneklerinin açılan menüde yer aldığını fark edeceksiniz. Şu an için bu seçeneklere tıklamak, YouTube Music'in kapanmasına neden oluyor. Ancak bu iki seçeneğin menüde belirmesi, YouTube'un hikaye paylaşımı üzerinde çalıştığının net kanıtı olarak gösterilebilir.
Instagram ve Snapchat için hikaye paylaşımının ne zaman aktif olacağını henüz bilmiyoruz. Ama seçeneklerin Paylaş menüsünde bulunması, çok fazla beklemeyeceğimizin sinyallerini veriyor.
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