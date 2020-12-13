Şaşırtıcı Araştırma: 4 Aylık Kargalar, Yetişkin Bir Maymundan Daha Zekiymiş

Kargaların belli oranda zeki kuşlar olduklarını zaten biliyorduk. Ama yeni bir araştırma, dört aylık bir karga yavrusunun, yetişkin bir maymundan daha zeki olabileceğini gösteriyor.