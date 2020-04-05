Evinde Kargo Bekleyenler Dolandırıcıların Hedefinde! İşte Kapıdaki Tehlike!

Koronavirüs önlemleri kapsamında günlerdir evinizden dışarı adım atmasak da, zorunlu veya aniden beliren ihtiyaçlar peşimizi bırakmıyor. Böyle durumlarda ilk akla gelen şey çevrimiçi alışveriş sitelerinden adrese teslim sipariş vermek. Sophos Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Paul Ducklin, bu durumun önemli suistimallere yol açabileceğine dikkat çekiyor.