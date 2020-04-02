İşte Minecraft"ın Ray Tracing'le Hazırlanan Yeni Dünyası!

NVIDIA, dünyanın en popüler oyunu ile yeni nesil ray-tracing teknolojisi bir araya geldiğinde nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. NVIDIA ayrıca Minecraft oyuncularına başlangıçta yardımcı olacak bazı eğitimler de yayınladı.