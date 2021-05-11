Evinizin Her Köşesinde Güçlü İnternet Bağlantısı Ütopya Değil

Pandemi ile pek çok işyerinin uygulamaya geçtiği uzaktan çalışma modeli, güçlü bir internet bağlantısı gerektiriyor. Akıllı router ve modem markası Keenetic, tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda evinizdeki interneti nasıl güçlendirebileceğinizle ilgili bir rehber hazırladı.