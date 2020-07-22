Evrenin Devasa Üç Boyutlu Haritası Yayınlandı

Gök bilimciler, evrenin şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritasını yayınladılar. Haberimizde...

Oynat Evrenin Devasa Üç Boyutlu Haritası Yayınlandı Gök bilimciler, evrenin şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritasını yayınladılar.

Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması (SDSS), evrene ait çok kapsamlı bir analiz yayınladı. 23 makaleden oluşan çalışma, 2 milyondan fazla galaksi ve kuasarı ölçtü ve şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritayı oluşturdu.

Harita, evrenin Büyük Patlama'dan bu yana olan büyüme hızını anlamaya yardımcı olacak. Çalışma, evrenin genişlemesinin 6 milyar yıl önce başladığını ve giderek hızlandığını doğruluyor. Bu genişlemenin karanlık enerji olarak bilinen varsayımsal maddeden kaynaklandığına inanılıyor.

Araştırma takımı, bu çalışmada megaparsec başına (1 megaparsec 3.26 milyon ışık yılı ile eşittir) saniyede 68 kilometre sabitini tahmin etti. Buna göre iki galaksi birbirinden 1 megaparsec uzaktaysa, birbirinden 68 kilometre / saniye hızla ayrılıyormuş gibi görünecektir.

Bu sayılar Cosmic Microwave Background (CMB) ile tutarlı olsa da, diğer yakın galaksilerin megaparsec başına 74 km/saniye hareketiyle uyuşmuyor. Kozmolojideki bu gerilim, çözüm bekleyen bir sorun olmayı sürdürüyor.

Araştırma, Hubble Sabiti olarak bilinen evrenin genişleme oranı parametresinin hatalı olup olmadığına da ışık tutacak.

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