Şaşırtan keşif! Ay yüzeyi 200 milyon yıldır magmayla kaplıydı!

Bilim insanları Ay'ın yüzeyinde 200 milyon yıl boyunca magma okyanusu olduğunu keşfetti. Bu keşif, Dünya'nın ve Güneş sisteminin geri kalanının oluşumuna ışık tutabilir.