Şaşırtan keşif! Ay yüzeyi 200 milyon yıldır magmayla kaplıydı!

Bilim insanları Ay'ın yüzeyinde 200 milyon yıl boyunca magma okyanusu olduğunu keşfetti. Bu keşif, Dünya'nın ve Güneş sisteminin geri kalanının oluşumuna ışık tutabilir.

Ay yüzeyi 200 milyon yıldır magmayla kaplıydı! Şaşırtan keşif

Bilim insanlarının yeni araştırması, Dünya'nın uydusu olan Ay'ın düşünülenden çok daha uzun zamandır yani 200 milyon yıldır magma okyanusuna sahip olabileceğini gösterdi.

Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce ortaya çıktığını ve Ay'ın kısa bir süre sonra doğduğu düşünülüyordu. Ay'ın kökeni ile ilgili yapılan açıklamalar, iki protoplanet veya embriyonik dünyanın çarpışmasından ortaya çıktığı yönündeydi. Bunlardan biri yeni doğmakta olan Dünya, diğeri ise Theia adı verilen Mars boyutunda bir nesneydi.

Bu senaryoya göre, dev çarpışmada kayalık manto eridi ve magma okyanusu ortaya çıktı. 

"Magma Denizi Oluştu"

Berlin'deki Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nde gezegen bilimcisi Maxime Maurice, Space.com'a verdiği demeçte "Bu senaryonun önemli sonuçlarından bir tanesi olan erken Ay, çok sıcaktı. Hatta kayalıklı mantosunu eritecek ve bizim magma denizi dediğimiz şeyi oluşturacak kadar sıcaktı."  dedi.

Daha önce yapılan araştırmalar, Ay'ın kabuğunun kompozisyonunda magma okyanusuna dair kanıtlar bulundu yönündeydi.

magma

Yeni Bir Araştırma Yapıldı

Araştırmacılar, yeni araştırmada magma okyanusunun katılaşması için bir model tasarladı. Buna göre, bu zamana kadar göz ardı edilmiş olan ancak o dönemlerde meydana gelen süreçlerin etkileri de hesaplandı. Örneğin erimiş kayaların içerisinde girdapların oluşması ve karışması...

200 Milyon Yıl Boyunca Magma Okyanusu Vardı

Sonuçta, Ay'daki magma okyanusunun 150 milyon ila 200 milyon yıl boyunca aktif olduğunu ve zamanla katılaştığını keşfettiler. Bu keşif, daha önce düşünülenden yaklaşık 10 kat daha uzun sürdüğünü ortaya koydu.

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