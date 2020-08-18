Evrenin Sonu, İşte Böyle Gelecek

Birçok sırrı halen bilinmeyen evrenimizin nasıl biteceğine, daha doğrusu sonunun nasıl geleceğine dair ilginç bir tahmin yapıldı.

Evren Böyle Bitebilir

Fizik ve kozmoloji hakkındaki bilgilerimiz, tüm bildiklerimize rağmen kısıtlı. Bu nedenle evrenin geleceğiyle ilgili senaryolar, en son hipotezlere göre sıkça gözden geçiriliyor. Şimdi ise Illinois Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Matt Caplan, her şeyin sonuyla ilgili ilginç bir tahmin ortaya attı: Siyah, cüce süpernova tufanı içinde kalarak.

Caplan'a göre bu siyah cüceler, "ısı ölümünden önce meydana gelen son ilginç astrofiziksel geçişler" olacak. Evrenin sonu olabilecek senaryolardan kabul edilen ısı ölümü, diğer adıyla Büyük Don, evrenin zamanla serbest enerjisini bitirmesini, mutlak sıfıra ve maksimum entropiye ulaşmasını tarif ediyor. Caplan'ın senaryosu doğruysa bu siyah cüceler birer süpernovaya dönüşebilir ve bu, evren ömrünü tamamlamadan önceki son patlama olabilir.

Siyah cücelerin süpernovaya dönüşmesiyle ilgili bir dizi varsayım yapılıyor; protonların çökmeyeceği gibi.

Caplana'a göre evrenin bu tür sonu, 10^1100 yılda, yani 1 ve yanına 1.100 sıfır eklediğinizde oluşan sayı kadar yılda gelebilir.

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