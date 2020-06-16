Excalibur Bilgisayarlar Şimdi Xbox Game Pass Üyelikle Geliyor!

Oyun severlere son teknoloji ürünlerle en yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur, tüm Windows 10'lu ürünlerinde, 100'ün üzerinde yüksek kaliteli oyuna sınırsız erişim sağlayacağınız 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği sunuyor. İşte bilmeniz gerekenler!