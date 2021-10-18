Explorer Patcher ile Windows 11 Görev Çubuğunu Windows 10'a Döndürün

Windows 11 görev çubuğunu ve Dosya Gezgini'ni, Windows 10'da alıştığınız şekilde kullanmak istiyorsanız, Explorer Patcher uygulamasını deneyebilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için C:\windows klasörüne tek bir DLL dosyası yüklemek yeterli. Gerisini Windows 11 sizin için yapıyor.
Geliştirici, Explorer Patcher'ın Windows 11'de üretken bir çalışma ortamını geri getirmeyi amaçlayan bir proje olduğunu söylüyor. Aslında bütün mesele, Windows 10'da alıştığı ortama geri dönmek isteyen Windows 11 kullanıcılarını memnun etmek.
Explorer Patcher Nasıl Kurulur?
Explorer Patcher'ın son sürümü bu sayfadan indirilebiliyor.
Buradan, dxgi.dll adında bir DLL dosyası indiriliyor. Bu uygulamanın Windows 11 (22000.258) sürümü ile test edildiğini, ancak bundan sonraki sürümlerle de uyumlu olarak çalışacağı belirtiliyor. İndirilen DLL dosyasını C:\Windows klasörüne kaydetmek gerekiyor. Bunun için de Windows'da yönetici haklarına sahip olmak gerekli.
Bunu yaptıktan sonra, bilgisayarın internete bağlı olduğundan emin olmalı ve Explorer'ı tekrardan başlatmalısınız. Bunu Görev Yöneticisini kullanarak veya komut satırından
taskkill /f /im explorer.exe
komutunu çalıştırarak yapabilirsiniz. Explorer tekrar başlatıldığında Microsoft'tan yaklaşık 50 MB boyutunda bir dizi dosya indiriyor. İndirdikten sonra kendini tekrar başlatılıyor ve eski Windows 10 ortamınıza geri kavuşmuş oluyorsunuz.
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