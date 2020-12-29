Exxen dizileri Şeref Bey ve Hükümsüz'den fragman paylaşıldı

Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen platformuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Exxen, 1 Ocak 2021 Cuma günü itibarıyla Netflix, Amazon Prime, BluTV ve puhuTV gibi dev isimlere rakip olarak yayın hayatına start verecek.
ŞEREF BEY VE HÜKÜMSÜZ'DEN İLK FRAGMANLAR GELDİ
Platforma yeni eklenen ve çok ses getirmesi beklenen Exxen dizileri Şeref Bey ve Hükümsüz'den ilk fragmanlar yayınlandı. Her iki dizi de 1 Ocak Cuma günü itibarıyla Exxen üzerinden izlenebilir olacak.
Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği, yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden Şeref Bey'in hikayesinin anlatıldığı dizi çekim mekanları ve sahneleri ile adından oldukça söz ettireceğe benziyor.
Hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesinin anlatılacağı Şeref Bey dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Sungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut bulunuyor. Most Production yapımı dizinin senaryo konseptini ise son dönem çektiği komedi filmleriyle adından söz ettiren Ali Atay yaptı.
HÜKÜMSÜZ, KADINA ŞİDDETİ ANLATACAK
Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Hükümsüz dizisi ise kadına şiddeti anlatacak ve her hafta ünlü isimler konuk olacak. Dizi "Engellenebilir her ölüm cinayettir" sloganı ile duyuruldu.
Exxen Hükümsüz dizisinin yapımcılığını Ayla ve Müslüm gibi önemli projelerin yapımcısı Mustafa Uslu üstlendi. Hükümsüz yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak otururken senaristliğini ise Oğulcan Kırca, Mert Dikmen ve Fulya Özcan üstleniyor.
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