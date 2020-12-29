Exxen dizileri Şeref Bey ve Hükümsüz'den fragman paylaşıldı

Yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunun dizileri Şeref Bey ve Hükümsüz'den ilk fragman geldi. Her iki dizi de gerek oyuncu kadrosu gerekse konuları ile merak ediliyor. İşte Exxen dizileri Şeref Bey ve Hükümsüz'ün fragmanları...