Exxen dizisi Şeref Bey'in posteri yayınlandı! Şeref Bey konusu, oyuncuları

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformuna eklenen içeriklerden birisi de Şerey Bey dizisi. Exxen'in ilk dizisi Şeref Bey'den poster yayınlandı. İşte yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu Şeref Bey'in konusu, oyuncuları ve tüm detaylar...