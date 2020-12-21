Exxen dizisi Şeref Bey'in posteri yayınlandı! Şeref Bey konusu, oyuncuları

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformuna eklenen içeriklerden birisi de Şerey Bey dizisi. Exxen'in ilk dizisi Şeref Bey'den poster yayınlandı. İşte yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu Şeref Bey'in konusu, oyuncuları ve tüm detaylar...

Exxen dizisi Şeref Bey'in posteri yayınlandı! Şeref Bey konusu, oyuncuları

Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve yakında yayın hayatına başlayacak olan içerik platformu Exxen, yapımlarını açıklamaya devam ediyor. Exxen'in ilk dizisi olan Şeref Bey'in posteri yayınlandı. 10 bölümden oluşacak olan dizi kara komedi türünde.

ŞEREF BEY NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Şeref Bey dizisi yeni internet platformu Exxen'de Ocak 2021 itibariyle yayınlanacak.

ŞEREF BEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği dizide yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden Şeref Bey'in hikayesinin anlatılıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Sungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut bulunuyor. Most Production yapımı dizinin senaryo konseptini ise son dönem çektiği komedi filmleriyle adından söz ettiren Ali Atay yaptı.

EXXEN'İN DİĞER PROJELERİ DE BELLİ OLDU

Şeref Bey'in dışında, Sihirli Annem'in yeni bölümleri, Zehirli Çiçekler, Hükümsüz, Vahşi Şeyler, Dadı, Eziklerin Savaşı ve Yaş 17 isimli yeni diziler de Exxen'in içerik havuzunda yer alacak.

Tolga Çevik'in komedi şovu, detayları açıklanmayan Feyyaz Yiğit komedisi, Youtube'un en çok izlenen yapımı olan Hasan Can Kaya imzalı Konuşanlar ve fenomenlerin yapacağı yeni içerikler bulunuyor.

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