Star Wars hayranlarına müjde! Yeni Star Wars filmleri ve dizilerini duyurdu

Disney, önümüzdeki beş yıl içinde 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekeceğini açıkladı. Bu diziler, şirketin dijital platformu Disney+'ta olacak. NTV'de yer alan habere göre yeni Star Wars filmleri ve dizileri şu şekilde:
Star Wars : Rogue Squadron
En çok dikkat proje ise Wonder Woman filmlerinin yönetmeni Patty Jenkins'in, yöneteceği Rogue Squadron adını taşıyan yeni bir Star Wars filmi oldu. Film, 2023'te izleyici ile buluşacak.
Obi-Wan Kenobi
Serinin öncesini anlatan filmlerde Anakin Skywalker'ı oynayan Hayden Christensen'in Obi-Wan dizisinde Darth Vader olarak bulunacağı açıklandı.
Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk— Star Wars (@starwars) December 10, 2020
Rangers of The New Republic
The Mandalorian ile aynı dönemde geçecek olan yeni bir dizi duyuruldu.
Ahsoka
En son The Mandalorian dizisinde karşımıza çıkan evrenin önemli karakterlerinden biri olan Ahsoka Tano'nun dizisi duyuruldu. The Mandalorian ile aynı zamanda geçecek ve başrolde yine Rosaria Dawson bulunuyor.
Star Wars: Andor
Rogue One'ın öncesini anlatacak olan dizi daha önce duyurulmuştu şimdi ise logosu paylaşıldı. Ayrıca dizinin 2022 yılında yayınlanacağı ve 12 bölümden oluşacağı açıklandı.
"Everything I did, I did for the Rebellion." Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR— Star Wars (@starwars) December 10, 2020
Lando Calrissian
Star Wars evrenin popüler karakteri Lando'ya odaklanacak olan dizi duyuruldu. Başrolde Daniel Glover olması bekleniyor.
Star Wars Visions
Kısa animasyon filmlerden oluşacak olan bu yeni yapım 2021 yılında yayınlanacak ve anime tarzında olması bekleniyor.
Willow
Başrolünde Warwick Davis'in yer alacağı yönetmen koltuğunda Jon M. Chu'nun oturduğu proje 2022'de seyirciyle buluşacak.
Star Wars Acolyte
Star Wars'un yeni dönemi olan High Republic döneminde geçecek dizi gerilim türünde olacak.
Star Wars: A Droid Story
C-3PO ve R2-D2 karakterlerine odaklanacak.
Star Wars: The Bad Batch
Star Wars: The Clone Wars'un hemen sonrasını anlatacak olan yeni animasyon dizisi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de ilk videosu yayınlandı.
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