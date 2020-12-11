Star Wars hayranlarına müjde! Yeni Star Wars filmleri ve dizilerini duyurdu

Disney dün gece gerçekleşen Investor Day etkinliği kapsamında Star Wars evreninde yayınlanacak yeni filmleri ve dizileri duyurdu. Aynı zamanda daha önce duyurulan projelerle ilgili yeni detaylar paylaştı. İşte yeni yeni Star Wars filmleri ve dizileri...

Disney, yeni Star Wars filmleri ve dizilerini duyurdu

Disney, önümüzdeki beş yıl içinde 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekeceğini açıkladı. Bu diziler, şirketin dijital platformu Disney+'ta olacak. NTV'de yer alan habere göre yeni Star Wars filmleri ve dizileri şu şekilde:

Star Wars : Rogue Squadron

En çok dikkat proje ise Wonder Woman filmlerinin yönetmeni Patty Jenkins'in, yöneteceği Rogue Squadron adını taşıyan yeni bir Star Wars filmi oldu. Film, 2023'te izleyici ile buluşacak.

Obi-Wan Kenobi

Serinin öncesini anlatan filmlerde Anakin Skywalker'ı oynayan Hayden Christensen'in Obi-Wan dizisinde Darth Vader olarak bulunacağı açıklandı.

Rangers of The New Republic

The Mandalorian ile aynı dönemde geçecek olan yeni bir dizi duyuruldu.

Ahsoka

En son The Mandalorian dizisinde karşımıza çıkan evrenin önemli karakterlerinden biri olan Ahsoka Tano'nun dizisi duyuruldu. The Mandalorian ile aynı zamanda geçecek ve başrolde yine Rosaria Dawson bulunuyor.

Star Wars: Andor

Rogue One'ın öncesini anlatacak olan dizi daha önce duyurulmuştu şimdi ise logosu paylaşıldı. Ayrıca dizinin 2022 yılında yayınlanacağı ve 12 bölümden oluşacağı açıklandı.

Lando Calrissian

Star Wars evrenin popüler karakteri Lando'ya odaklanacak olan dizi duyuruldu. Başrolde Daniel Glover olması bekleniyor.

Star Wars Visions

Kısa animasyon filmlerden oluşacak olan bu yeni yapım 2021 yılında yayınlanacak ve anime tarzında olması bekleniyor.

Willow

Başrolünde Warwick Davis'in yer alacağı yönetmen koltuğunda Jon M. Chu'nun oturduğu proje 2022'de seyirciyle buluşacak.

Star Wars Acolyte

Star Wars'un yeni dönemi olan High Republic döneminde geçecek dizi gerilim türünde olacak.

Star Wars: A Droid Story

C-3PO ve R2-D2 karakterlerine odaklanacak.

Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: The Clone Wars'un hemen sonrasını anlatacak olan yeni animasyon dizisi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de ilk videosu yayınlandı.

Sizzle | The Bad Batch | Disney+Sizzle | The Bad Batch | Disney+
A sneak peek at Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to Disney+.

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