Star Wars hayranlarına müjde! Yeni Star Wars filmleri ve dizilerini duyurdu

Disney dün gece gerçekleşen Investor Day etkinliği kapsamında Star Wars evreninde yayınlanacak yeni filmleri ve dizileri duyurdu. Aynı zamanda daha önce duyurulan projelerle ilgili yeni detaylar paylaştı. İşte yeni yeni Star Wars filmleri ve dizileri...