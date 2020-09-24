Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor! Yeni dijital platformunu açıkladı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformun adını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni platformunun adını 'Exxen' olarak açıklayan Ilıcalı, "çok yakında beraberiz" ifadelerini kullandı...

Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor! Yeni dijital platformunu açıkladı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, dijital TV platform altyapısı kurdu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da yeni projesinin adının "Exxen" olacağını söyledi ve "Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı 'Az Önce Konuştuk' programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.

"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"

Ünlü televizyoncu "Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz. Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ilıcalı'nın Netflix benzeri bir platform için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil resmi kurumlara başvuru yaptığı belirtiliyordu.

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