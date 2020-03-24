"Exynos'u Bırakın" Kampanyasına 20.000 İmza

Samsung, amiral gemisi Galaxy telefonlarını yıllardır iki farklı işlemciyle piyasaya sürüyor. ABD'de ve birkaç ülkede Qualcomm Snapdragon SoC kullanılırken, dünyanın geri kalanında Samsung'un kendi ürettiği Exynos işlemcilere yer veriliyor. Galaxy S20'de de durum farklı değil ve telefon, Snapdragon 865 ile Exynos 990 modelleriyle satılıyor. Ancak en az 20.000 kullanıcı, bu durumdan pek memnun değil.
Change.org'da başlatılan yeni kampanya, Samsung'un işlemcilerinin Exynos'un gerisinde kaldığını söylüyor ve firmadan Exynos'u kullanmayı bırakmasını istiyor. Kampanyanın iddiasına göre "Exynos yongalı telefonlar, daha yavaşlar, pil ömürleri daha kısa, kamera sensörleri ve işlemesi daha geride ve daha çok ısınıyor".
Geçmişte Exynos işlemcili Galaxy'lerin Snapdragon'lu modele kıyasla daha hızlı olabildiğini biliyoruz. İki farklı işlemci kullanıldığında birinin diğerinden daha iyi olması gayet doğal. Aynı performansı ve işlevleri elde etmenin tek yolu, aynı işlemciyi kullanmaktan geçiyor. Şu ana kadar 20.969 kişinin imzaladığı kampanyanın Samsung'un dikkatini çekip çekmeyeceğini ise bilmiyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın