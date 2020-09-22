Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Hangi Telefonu Kullanıyor? Belli Oldu!

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in Samsung telefonların hayranı olduğu ve birkaç senedir Samsung telefon kullandığı ortaya çıktı!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Samsung Hayranı

Facebook ve Samsung'un uzun süredir farklı projelerde ortak olduğu biliniyor. Samsung'un telefonları, Facebook uygulamasıyla gelirken Samsung Gear VR, Oculus'un teknolojisini kullanıyordu. Şimdi ise Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Samsung telefonların hayranı olduğunu ve birkaç senedir kullandığını söyledi.

Zuckerberg, YouTube yayıncısı Marques Keith Brownlee (MKBHD olarak tanınıyor) ile yaptığı bir konuşmada Samsung ve Android'e olan sevgisini dile getirdi. MKBHD'nin Zuckerberg'e hangi telefonu kullandığını sorması üzerine Zuckerberg, "birkaç senedir Samsung telefonlarını kullanıyorum ve (bu telefonların) büyük hayranıyım. Bence (Samsung) müthiş telefonlar yapıyor," dedi.

Zuckerberg, Facebook ürünlerinden faydalanan milyarlarca kullanıcının Android'li telefon kullandığını, bu yüzden kendisi ve takımı için uygulamanın Android'li telefonlarda test edilmesinin de önem taşıdığını söyledi. Videolu görüşmeyi aşağıda izleyebilirsiniz.

Talking Tech and Holograms with Mark Zuckerberg!Talking Tech and Holograms with Mark Zuckerberg!
Talking tech, virtual reality, holograms and the future of devices with Mark Zuckerberg! That shirt! Full conversation: Tech I'm using right now: Intro Track: Playlist of MKBHD Intro music: ~

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