Yüzünüze denizanası yapışmış gibi görünen ilginç şeffaf yüz maskesi

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile maske takmak zorunlu hale geldi. Virüs çıktığından bu yana birçok farklı maske tasarlandı. Daha önce bazı markalar şeffaf maske tasarlamıştı. Yeni bir maske ise yüzünüze denizanası yapıştırmış gibi duruyor.
ÖZELLİKLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TASARLANDI
Bu yeni maske aslında sağlık çalışanlarının yüzlerinde oluşan yaralar düşünülerek tasarlanmış. Maskenin kulağa takılan ipleri de bulunmuyor. Şeffaf maske vakum özelliği sayesinde yüze yapışıyor. Üretiminde doğal bambu, ipek, karbon ve biyomedikal malzemelerde de kullanılan kitosan kullanılmış.
SEEUS95 adı verilen maske N95 biyo-filtreli ve MIT ve MIT Lincoln Laboratuvarı'nda geliştirilmiş.
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