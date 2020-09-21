Yüzünüze denizanası yapışmış gibi görünen ilginç şeffaf yüz maskesi

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeni ile neredeyse tüm dünyada maske zorunlu hale geldi. Maskeler her geçen gün daha farklı tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Şimdiki şeffaf maske tasarımı denizanası gibi görünüyor ve bu oldukça ilginç...