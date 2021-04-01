Microsoft, Sanal Asistanı Cortana'ya Son Kurşununu da Sıktı

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Microsoft, Cortana mobil uygulamasından vazgeçeceğini doğrulamıştı. Android ve iOS uygulamaları için destek 31 Ocak 2021'de ABD hariç her yerde sona erdi. Cortana'yı sonlandırma kararı, uygulamayı "üretkenlik odaklı" bir ürün olarak tekrar modellemekti.
Şimdi ise Microsoft, Cortana'nın kullanım ömrü sonu sürecindeki son kurşunu da attı. Sanal asistanın mobil uygulamasının destek sayfası güncellendi. Bu sayfaya göre artık Cortana uygulaması, ABD'de iOS ve Android üzerinde desteklenmeyecek. AI asistan ile oluşturulan tüm içerikler, artık mobil uygulama aracılığıyla erişilebilir olmayacak. Kullanıcıların notlarına, listelerine, hatırlatmalarına ve diğer içeriklerine Windows PC'ler ve telefonlar için Microsoft To Do uygulaması ile eşleştirilen içerikler aracılığıyla ulaşmaları gerekecek.
Bugünden önce de Cortana, Dünya'nın geri kalanında Android ve iOS cihazlarında neredeyse tamamen yok olmuştu. Ayrıca AI destekli sesli asistan, Harman Kardon'un Invoke akıllı hoparlörü ve Surface Kulaklıklar gibi cihazlardan da kaldırılmıştı.
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