Facebook Doğum Günü Mesajları, Paraya Dönüşecek!
Facebook yeni güncelleme ile birlikte, doğum günü kutlama mesajlarını paraya dönüştürecek!
Çoğu Facebook kullanıcısı için profillerinin tek ziyaret edildiği zaman doğum günleridir. Tabi Facebook'a doğum gününü doğru olarak söyledilerse. Facebook şimdi doğum günü videoları ve doğum günü kutlaması için kar amaçsız para toplama özellikleri getirmeyi planlıyor.
Facebook açıklamasında, her gün 45 milyondan fazla insanin Facebook üzerinde doğum günü dileklerini ilettiğini ve bu yüzden bu deneyimi ellerinden geldiğince geliştirmek istediklerini belirtti.
İlk yeni özellik, favori kar amacı gütmeyen organizasyonunuz için para toplama özelliği. Bu özellik şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılar için olacak. Doğum gününüzden iki hafta önce Facebook, size Haber Kaynağı'nızda doğum gününüz için para toplama başlatmak isteyip istemediğinizi soracak. Doğum gününüzü kutlayanları bağış yapmaya davet edebileceğiniz 750.000 kar amacı gütmeyen organizasyondan seçim yapılabilecek.
İkinci yeni özellik ise doğum günü videoları. Paylaşılabilir doğum günü videolarından birini arkadaşınıza hediye olarak gönderebilirsiniz ve bunu doğum günlerinde görebilirler. Facebook bu sayede mesajınızın göze çarpacağını düşünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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