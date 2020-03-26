Facebook, "Eşi Görülmemiş" Bir Trafikle Karşı Karşıya

Facebook, "eşi görülmemiş" trafik karşısında zorlandığını itiraf etti. Üstelik bu yoğun ilgi, sosyal devi pek sevindirmiş gibi de görünmüyor.

Facebook, "Eşi Görülmemiş" Trafikle Karşı Karşıya

Facebook, son günlerde artan sosyal ağ kullanımı nedeniyle trafiği karşılamakta zorlandığını söyledi. Bu durum Facebook için iyi bir gelişme gibi görünse de, küresel virüs salgını Facebook'un reklam gelirlerinin de düşmesine yol açıyor.

Sosyal devin açıklamasına göre Facebook'ta geçirilen zaman, sadece İtalya'da yüzde 70 artış gösterdi. Ülkede Facebook üzerinden mesajlaşmak için harcanan zaman ise yüzde 50 arttı. Firma, kullanımdaki sıçramaları karşılamanın her zamankinden daha zor olduğunu söylüyor.

Firmanın hizmetlerinde şimdiye kadar herhangi bir kesinti olmadı ancak bazı tavizler verildiği biliniyor. Facebook, Avrupa çapında video kalitesini düşürmüş ve içerik moderatörü olarak kontratlı çalışanlarını büyük oranda azaltmıştı.

Facebook, yaşananlardan gelirlerinin de olumsuz etkilenebileceğini söylüyor. Bunun nedeni, salgın nedeniyle son haftalardaki reklam gelirlerinin düşmüş olması. Twitter ve diğer sosyal platformlar da benzer açıklamaları daha önce yapmışlardı.

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