Facebook, F8 Geliştirici Konferansını İptal Etti

Corona (Covid-19) virüsü salgını, birçok şirketi ve etkinliği etkilemeye devam ediyor. Microsoft'un bu sene GDC'ye (Oyun Geliştiricileri Konferansı) katılmayacağının ortaya çıkmasının ardından Facebook da F8 geliştirici konferansının insanlı bölümünü iptal etti.
Facebook, bu kararı almanın kolay olmadığını ancak uluslararası geliştiriciler olmadan bir konferans düzenlemenin anlamsız olduğunu söyledi. Firma, tek bir etkinlik yerine yerel olarak bazı etkinlikler düzenleyecek, videolar ve canlı akışlardan faydalanacak. Bu etkinliklerin ne zaman ve nerede yapılacağı, daha sonra açıklanacak. Bu elbette tek seferlik bir karar ve konferans, gelecek senelerde yine San Jose'de yapılacak.
Firma, iptali telafi etmek için kurumlara yaptığı bağışı bu sene için ikiye katlayarak 500.000 dolara çıkaracak. Bağış, San Jose'de bulunan kurumlara odaklanacak.
Virüs salgınının teknoloji sektöründeki etkisi sürüyor. Microsoft, Sony ve Facaebook'un Oculus'u, bu seneki GDC'de bulunmayacaklarını söylemişlerdi. Daha öncesinde ise Mobil Dünya Kongresi iptal edilmişti.
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