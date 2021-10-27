Facebook, Genç Kullanıcılar Uğruna Daha Yaşlı Kullanıcıları Kaybetmeye Razı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin bundan sonra "metaverse"e odaklanacağını ve gençleri kazanmak için daha yaşlı kullanıcıları feda edebileceğini söyledi!

27 Ekim 2021 00:02

Levent Öztürk