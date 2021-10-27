Facebook, Genç Kullanıcılar Uğruna Daha Yaşlı Kullanıcıları Kaybetmeye Razı

Facebook'un ergenler ve daha genç kullanıcılar arasında kullanımındaki önemli düşüşler konusunda hissedarlarını yanılttığına dair raporların ortasında kalan Mark Zuckerberg, şirketin "genç yetişkinlere hizmet etmeyi" birinci önceliği haline getirmek için "yeniden donatıldığını" söyledi. Bu amaç için şirket, Facebook ve Instagram uygulamalarında "önemli değişiklikler" yapmayı ve bir "metaverse" vizyonunu oluşturmak için milyarlarca dolar harcamayı planlıyor.
TikTok ve iMessage'ın artan rekabetinden bahseden Zuckerberg, şirketin daha yaşlı kullanıcılar pahasına olsa bile 18 ila 29 yaş arasındaki "genç yetişkin" kullanıcıları kazanmak için daha fazlasını yapacağını söyledi. Şirketin üçüncü çeyrek kazanç açıklaması sırasında konuşan CEO, şirketin TikTok rakibi Reels'in "ürünleri için Hikayeler kadar önemli" olduğunu söyledi. Zuckerberg, "Ayrıca, videoya daha fazla eğilmek ve Reels'i deneyimin daha merkezi bir parçası haline getirmek için önümüzdeki yıl Instagram ve Facebook'ta önemli değişiklikler yapmayı umuyoruz" dedi.
Değişimin "aylar değil yıllar alacağını" da sözlerine ekleyen Zuckerberg, genç kullanıcılar sorununun şirket için önemli olduğunu vurguladı. Bir muhbirin Facebook'un gençlerin ruh sağlığına önem vermediğine dair açıklamaları, son günlerde sosyal ağ devi için pek de iyi olmadı. Aynı zamanda, diğer dahili belgeler, Facebook ve Instagram'ın yıllardır gençler ve genç yetişkinler arasındaki etkileşimde önemli düşüşlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Zuckerberg, şirket için bir diğer önemli önceliğin "metaverse" vizyonunu oluşturmak olacağını belirtti. Şirketin adını artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe yeni odağını yansıtmak için değiştireceğine dair haberler hakkında yorum yapılmadı, ancak şirketin bu alanda önemli hedefleri olduğunu açıkça belirtti. "Amacımız metaverse'nin bir milyar insana ulaşmasına yardımcı olmak" diyen CEO, bir metaverse'nin "yüz milyarlarca dolarlık dijital ticareti" mümkün kılabileceğini de sözlerine ekledi.
Ayrıca şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, Reality Labs'e yaptığı yatırım nedeniyle 2021 karının 10 milyar dolar azalacağını ve şirketin önümüzdeki "birkaç yıl içinde" yalnızca AR ve VR harcamalarını artıracağını söyledi.
Zuckerberg, eski çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan belgelere dayanan iddialara ve suçlamalara da değindi. CEO, haber kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyumun çalışmasını "şirketin yanlış bir resmini çizmek için sızdırılmış belgeleri seçici bir şekilde kullanmaya yönelik koordineli bir çaba" olarak nitelendirdi. Facebook'un nefret söylemi ve diğer zararlarla mücadele konusundaki başarısız çabalarını detaylandıran bir düzineden fazla hikayenin temelini oluşturan belgeler, Kongre üyelerine ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na da verildi.
Zuckerberg, "Herhangi bir dürüst hesap, bu sorunların öncelikle sosyal medya ile ilgili olmadığı konusunda net olmalıdır" dedi ve ekledi: "Bu, Facebook ne yaparsa yapsın, onları asla kendi başımıza çözemeyeceğimiz anlamına geliyor."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın