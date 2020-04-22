Facebook, Gerçek COVID-19 Vaka Sayısını Bulmaya Çalışacak

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, Facebook'ta her ülkede gerçekte kaç korona virüsü vakası olduğunu bulmak için isteğe bağlı bir anket düzenleyeceklerini söyledi. Çoğu ülkede herkes test edilemediğinden, açıklanan resmi vaka sayıları nüfusun sadece belirli bir kesimini kapsıyor.
Facebook'un anketi ABD'de yapılmaya başlanmış durumda. Ankette kullanıcılara ateş, öksürük, nefes darlığı veya koku alamama gibi korona virüsüyle bağlantılı belirtilere sahip olup olmadığı soruluyor. Sosyal deve göre anketin sonuçları, onaylanan vakalarla uyum içinde ilerliyor ve umut vadediyor.
Firmanın anket için ortak çalıştığı Carnegie Mellon Üniversitesi, araştırmacıların verilere ulaşabilmesi ve üzerinde çalışabilmesi için bir API (uygulama programlama arayüzü) geliştiriyor. Facebook, ABD dışında kalan ülkeler için Maryland Üniversitesiyle çalışıyor.
Sağlık firması ZOE, daha önce İngiltere ve ABD'de COVI-19 Belirti İzleyicisi adlı bir uygulama geliştirmişti. Bu uygulama, İngiltere'de korona virüsünün yoğun olduğu noktaları harita üzerinde gösteriyor. Uygulama sayesinde koku ve tat kaybının, ateşten daha güçlü bir COVID-19 belirtisi olduğu sonucuna varılmıştı. Ancak bu araştırma faydalı olsa da, Facebook'un ulaşabileceği büyüklükteki bir kitleye ulaşmıyor.
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