Maske ve Eldivenler, Fark Etmediğimiz Ciddi Bir Soruna Yol Açıyor

Covid-19 küresel salgını, fabrikaların yavaşlaması nedeniyle gezegenimizin kısa süreliğine olsa da nefes almasını sağlamış olabilir. Ülkemizde etrafta maske ve eldivenlerin çöp kutusu yerine yerlere atıldığına zaman zaman rastlıyorduk. Şimdi ise plajlar ve kanalizasyonların yüz maskeleri ve lastik eldivenlerle dolup taştığı gözlenmeye başladı.
Bir dizi kuruluş, okyanusların, nehirlerin ve kanalizasyonların giderek daha çok maskeyle, lateks eldivenle ve el dezenfektanı şişeleriyle dolmaya başladığı konusunda endişelerini dile getirdi. Okyanus temizleme işlemlerini düzenli olarak raporlayan Fransız okyanus koruma grubu Opération Mer Propre, Akdeniz'de her geçen gün daha çok kişisel koruyucu ekipmana rastladığını söylüyor.
23 Mayıs'taki temizleme işleminden sonra konuşan grup, bu durumun bir başlangıç olduğunu ve hiçbir şeyin değişmemesi halinde "bizi bir ekolojik ve belki de bir sağlık felaketinin beklediğini" söyledi.
Sorun sadece Avrupa'da ve doğal ortamlarda yaşanmıyor. ABD'deki bazı şehir yetkilileri, kanalizasyon ve yağmur suyu pompa istasyonlarının lastik eldiven ve yüz maskeleriyle tıkandığını söylüyor. Bunun muhtemel nedeni, birçok insanın maske ve eldivenleri tuvalete atması.
Maske kullanma konusunda yeteri bilinci kazanmakta bir hayli zorlanan insanlığın, onu elden çıkarma konusunda da yüzümüzü kızartacak düzeyde bilinçsiz kaldığı anlaşılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın