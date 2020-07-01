Huawei Telefonlara, Android Uygulamaları İçin Yeni Çözüm

Huawei, P40 serisini piyasaya sürdüğünden bu yana Android uygulamalarını kullanıcılarına ulaştırmak için özel bir çaba harcıyor.
Yeni uygulamalar, Huawei'nin kendi mağazası App Gallery'ye eklenmeye devam ediliyor ancak bu sırada mağazada bulunmayan uygulamaları indirmek için de bazı yollar sunuluyor. Firmanın en son çözümü olan Huawei Petal Search uygulaması, giriş ekranınıza bir widget olarak yerleşiyor ve yazdığınız uygulamaları AppGallery ve diğer mağazalarda aratıyor. Petal arama motorunu kullanan uygulama, Google Mobil Hizmetleri yerine Huawei Mobil Hizmetleri'ni kullanan, yani Google Play Store ile gelmeyen yeni telefonları hedef alıyor.
Huawei App Gallery üzerinden indirilebilen Huawei Petal Search, giriş ekranınızda bir arama çubuğu olarak görüntüleniyor. Bu çubuğa aradığınız uygulamanın adını yazdığınızda en iyi eşleşmeler gösteriliyor. Sonuçlar, resmi kaynaklar, APK siteleri ve Huawei AppGallery'den getiriliyor. Tüm bu seçenekler arasından aradığınızı bulma ihtimaliniz, yalnızca Huawei AppGallery'de olduğundan daha fazla.
Arama sonucuna göre bazı sonuçlarda Yükle düğmesi de görüntüleniyor, böylece uygulamayı doğrudan Petal arama menüsünden indirebiliyorsunuz.
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