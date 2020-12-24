Facebook, Hesabını Güvene Almak İsteyenlere "Donanım Anahtarı" Geliyor

Facebook, başta ünlü isimler olmak üzere, hesaplarının güvenliğini korumak isteyenler için yepyeni bir güvenlik doğrulama yöntemi üzerinde çalışıyor: Satın alınabilir donanım anahtarları...