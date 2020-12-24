Facebook, Hesabını Güvene Almak İsteyenlere "Donanım Anahtarı" Geliyor

Axios'a konuşan Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, firmanın, insanların Facebook hesaplarının güvenliğini artırmak için kullanabilecekleri donanım anahtarları için destek sunmayı planladığını açıkladı. Gleicher, kamuya mal olmuş insanlara güvenlik anahtarlarını firmanın kendisinin göndereceğini, diğer kullanıcıların ise bu anahtarları perakendecilerden şahsen ya da çevrimiçi olarak satın alabileceklerini ve bunları Facebook hesaplarıyla kaydettirebileceklerini söyledi.
Donanım anahtarları, şu anda politikacılar, parti yetkilileri, devlet kurumları, seçim personeli ve seçim süreciyle ilişkili doğrulanmış bir Facebook sayfasına sahip olan herkesle sınırlı olan Facebook Protect güvenlik programında kullanılıyor ve bu kişiler yalnızca ABD'de bulunuyorsa erişebilir oluyor.
Gleicher, Facebook'un önümüzdeki yıl bu güvenlik programını özellikle gazeteciler, insan hakları savunucuları ve ünlülerin yanı sıra, yaklaşan seçimlerin olduğu ülkelerdeki kullanıcılara odaklanarak, daha fazla hesaba genişletmek istediğini söyledi. Bununla birlikte, herkesin bu anahtarlara sahip olabilmesi güzel bir gelişme. Tabii ki, eğer yukarıda bahsedilen kişilerden biri değilseniz, bu anahtarları ücret karşılığında almanız gerekecek. Fiyat ise şu an bilinmiyor.
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