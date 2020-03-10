Facebook'tan Instagram'a Hikaye Yollama Zamanı

2017'de Instagram "hikayelerini" Facebook'ta paylaşmanız mümkün hale gelmişti, ancak aksini yapmak mümkün değildi. Bu yakında değişebilir, çünkü Facebook'un Facebook üzerindeki hikayeleri Instagram'a göndermeye yönelik bir işlevi test ettiği söyleniyor.
İddianın kaynağı, uygulama dosyaları üzerinde yapılan incelemeler ve Facebook'un iletişim yöneticisi Alexandru Voica. Facebook hikayelerini Instagram'da paylaşırken her zamanki gizlilik seçeneklerine sahip olacağınız, bunlara ek olarak hikayeyi Instagram'a göndermeye yarayan bir işlevin sunulacağı belirtiliyor.
Facebook, yeni işlevi test ettiğini doğrulasa da, işlevin ne zaman herkese açılacağına dair bir bilgi yok. İşlev gelene kadar Instagram hikayelerini Facebook'a göndermekle yetinmeniz gerekecek.
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