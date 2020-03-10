Tablet ve Telefonların Çocuklara Verdiği Zararlar Neler?

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırıcı etkisinin yanı sıra, doğru kullanılmadığında, bazı alanlarda olumsuz etkilerinin olduğu biliniyor. Tablet ve telefonların çocuklar zararları olduğu da öyle. Peki, nasıl? İşte uzman yorumu...