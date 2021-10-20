Köpek Büyüklüğünde Bir Akrep: Eurypterida ile Tanışın!

Ne kadar küçük olsa da akrep gördüğümüzde hemen hepimiz irkiliriz. Peki, akreplerin bir zamanlar köpek büyüklüğünde olduğunu ve su altında yaşayan bir tür olduğunu hayal edin... O denize girmek isteyeceğinizi sanmıyoruz. Ama bu hayvanlar bir dönem gerçekten varmış.
Eurypterida adı verilen tür, soyu tükenmiş bir tür eklembacaklı. Bilinen en eski Eurypteridler 467.3 milyon yıl önce Ordovisiyen - Darriilya dönemine tarihlenmekteyken, ortaya çıkan yeni bir keşif, bu türün Güney Çin sularında da bir zamanlar yaşadığı yönünde.
Eurypteridler şimdiye kadar yaşamış en büyük bilinen eklembacaklılara sahip bir soy. Bunların en büyüğü Jaekelopterus olurken, 2.5 metre büyüklüğüyle oldukça göz korkutucu. Ancak aralarında çok küçük olanları da vardı; çoğu türü 20 santimetreden daha kısaydı; hatta en küçük olanı ise Alkenopterus olarak isimlendirilmekte ve yalnızca 2,03 santimetre uzunluğundaydı. Eurypterid fosilleri her kıtada bulunabiliyor. Fosillerin çoğu, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki fosil alanlarından alınmışken, Güney Çin denizinde ortaya çıkan bir fosil, aileye bir yenisini daha ekledi.
Türün adı Terropterus xiushanensis ve bu tür, Eurypteridler içinde kuyruk kısmında diken bulundurmasıyla fark yaratırken, ön kolları içinde de kısalı uzunlu farklı dikenlere sahip. Raporda, T. Xiushanensis, benzersiz bir diken dizilimi ile karakterize edilirken, özellikle genişlemiş prozomal uzuvlu ve 1 metre uzunluğunda bir varlık olarak tanımlanıyor.
Köpek büyüklüğündeki bu akreplerin halen günümüzde olduğunu düşünmek, bir korku filmi içinde yaşamakla eş değer olsa gerek. Neyse ki soyu tükenmiş. Buna sebep olanın ise, dünyanın buzul çağına girmesi olduğu düşünülüyor.
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