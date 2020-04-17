Facebook'tan, Koronavirüs'e Karşı 2021 Kararı

Mark Zuckerberg, bugün yaptığı duyuruda Facebook'un Haziran 2021 tarihine kadar 50 kişiden fazla katılımcı içeren tüm büyük fiziksel etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu. Bu etkinliklerin bir kısmı sanal olarak gerçekleştirilecek ancak Facebook henüz bu konuda detayları paylaşmadı.
Ayrıca Zuckerberg, firmanın iş seyahati yasağını da en azından bu yılın Haziran ayına kadar uzattığını ve Mayıs sonuna kadar çalışanlarının "çok büyük bir kısmının" evden çalışmasının gerekeceğini belirtti.
Facebook, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen bu yılın F8 geliştirici konferansını zaten iptal etmişti. Yeni yapılan açıklama, F8'in en azından fiziksel olarak önümüzdeki yıl da düzenlenmeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca normalde Eylül ayında düzenlenen Oculus Connect etkinliği de iptal edilecek gibi gözüküyor ve Facebook'un katılmayacağını söylediği GDC 2020 de iptal edildi.
Yayınladığı yazıda Zuckerberg, "Toplum tekrar açılmaya başladığında, işe dönen kişilerin güvenli olarak dönebilmeleri için ve gelecek salgınların ihtimalini azaltmak için yavaş ve kademeli dalgalar halinde açılması gerekecek" cümlesini de kurdu.
Zuckerberg, sağlık uzmanlarının "bir süre boyunca büyük grupların bir araya gelmesini" tavsiye etmediğini de belirtmeyi unutmadı. Haziran 2021'in oldukça uzak görülen bir tarih olduğunu söylemeye ise gerek yok. Her ne kadar etkinliklerin bu tarihe kadar ertelenmesini düşünmek zor olsa da, Facebook'un bu konuda öncülük yapması ve diğer teknoloji organizatörlerinin de daha uzun bir süre boyunca dijital etkinliklere yönelmeleri mümkün olabilir.
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