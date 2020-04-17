Google Play Store'a Yeni Bir Bölüm Geldi

Google, evde kaldığımız günlerde işimizi kolaylaştıracak, yeni bir bölümü Play Store'a ekledi.

Google Play Store'a Kid Sekmesi Geliyor

Google, birçoğumuzun evde kalarak kendini salgından koruduğu günlerde çocuklara yönelik bir adım attı ve Play Store için yeni "Kids" sekmesini duyurdu. Kids bölümü tahmin edeceğiniz üzere çocuklar için geniş bir uygulama yelpazesine sahip.

Google, Kids sekmesinde listelenen uygulamaları "öğretmen onaylı" olarak tanımlıyor. Firma, çocuklara yönelik uygulamaların belirli bir standardın üstünde olması için ABD'deki akademik uzmanlar ve öğretmenlerle çalışıyor. Öğretmen onaylı uygulamalar Kids sekmesi dışındaki yerlerde, özel bir etiketle gösteriliyor. Böylece uygulamanın çocuklara uygun olduğunu anlayabiliyorsunuz.

Google'ın belirlediği kriterler arasında uygulamanın yaşa uygun olması, sunduğu öğrenme deneyiminin türü ve nasıl bir mesaj verildiği var. Firma, uygulamanın öğretmen onaylı olmasında hangi kriterin etkili olduğunu da açıkça gösteriyor; böylece veliler uygulamanın ne işe yarayacağını daha iyi anlayabiliyorlar.

ABD'de önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli olarak kullanıma açılacak olan Kids sekmesi, zaman içerisinde diğer ülkelere de gelecek ancak bunun ne zaman olacağı hakkında bir bilgi şimdilik yok.

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