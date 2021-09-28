Facebook Marketplace, Dolandırıcıların Merkezi Haline Geliyor!

Facebook, e-ticaret platformunun bir milyar aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladıktan kısa bir süre sonra, dolandırıcıların bu büyümeyi daha büyük kampanyalar başlatmak için kullandığına dair iddialar yayılmaya başladı. ProPublica, bir Facebook Marketplace hesabının saldırıya uğradığını ve dolandırıcılık amaçlı yaklaşık 100 cep telefonu ve otomobil listesi yayınlamak için kullanıldığını tespit etti.
Facebook, kullanıcılarını otomatik sistemler ve insanlı incelemelerinin bir kombinasyonu yoluyla koruduğunu iddia ediyor, ancak ProPublica'nın soruşturması sonucunda, alıcıları ve satıcıları sahte hesaplardan ve dolandırıcılık listelerinden korumak için uygulanan bu önlemlerin başarısız olduğu kanıtlanmış oldu.
Facebook Marketplace kullanıcı sayısını artırıyor
2016'da açılan Facebook Marketplace, yerel topluluklardan insanların ürün alıp satmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. 2021 nisan ayında bu platformu kullanan kullanıcı sayısı 1 milyar kullanıcı eşiğini aştı. Bunun en büyük nedeni, global pandemi nedeni ile online alışverişte yaşanan büyük patlama.
Yapılan soruşturma sonucu kullanıcılara gösterilen ilanların Facebook'un e-ticaret politikalarına aykırı olduğu, listelerde yorum yapan ve ürünleri öneren kişilerin sahte oldukları ortaya çıktı.
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