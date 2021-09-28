Facebook Marketplace, Dolandırıcıların Merkezi Haline Geliyor!

Kullanıcı sayısı bir milyara ulaşan Facebook Marketplace, görünüşe bakılırsa dolandırıcıların da bir numaralı hedefi haline geliyor!

Facebook Marketplace'te Yeni Tehlike!

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