Aşı Karşıtı Devlet Başkanı Önce Lokantaya Alınmadı, Sonra da COVID-19 Oldu!

Aşı karşıtı olmakla övünen Brezilya devlet başkanı, önce lokantalara alınmadığı için New York sokaklarında pizza yemek zorunda kaldı, birkaç gün sonra da COVID-19'a yakalandığı açıklandı!

  • Levent Öztürk
Aşı karşıtı lidere COVID-19 şoku
Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro

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