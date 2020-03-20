Facebook, Masaüstünde Koyu Modu Etkinleştirdi

Facebook'u masaüstünde kullananlar, artık koyu modu içeren yeni tasarıma geçiş yapabiliyor!

Facebook, Masaüstünde Koyu Modu Etkinleştirdi

Facebook, masaüstü kullanıcılarının koyu modu kullanmasına sonunda izin vermeye başladı. Firma, Techcrunch'a yaptığı açıklamada "bugünden itibaren, Facebook'taki kullanıcıların çoğu yeni masaüstü tasarımına erişebilecek," dedi. Buna Ayarlar menüsünde bulunan koyu mod da dahil.

Facebook'un masaüstü sürümünü kullanıyorsanız, ekranın üstünde "Yeni Facebook"u denemenizi öneren bir çubuğu muhtemelen göreceksiniz. Yeni tasarıma geçtiğinizde şimdilik "klasik Facebook"a dönüş yapabiliyorsunuz, ancak yeni tasarım önümüzdeki aylarda varsayılan hale gelecek.

Tasarımdaki diğer değişiklikler arasında Facebook Watch, Marketplace, Groups ve Gaming için merkezi hale gelen sekmeler var.

Yeni tasarım öğelerini herkes beğenmese bile, koyu mod beğeni toplayabilir. Facebook daha önce Messenger, Instagram ve WhatsApp'a da koyu modu getirmişti. Küresel virüs salgını sırasında herkesin telefonuna daha çok baktığını varsayarsak, koyu mod gözlerin daha az yorulmasına destek olabilir.

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