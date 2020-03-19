Facebook'tan Corana Yalanlarına Karşı Yeni Adım

Facebook, Corona Virüs (COVID-19) salgını sırasında yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olma çabalarının bir parçası olarak, insanları virüs hakkında doğru ve yeni haberlerle bilgilendirecek yeni bir önlemi başlattı. Corona Virüs bilgi merkezi, Haber Akışı'nın üst kısmında gözükmeye başlıyor.
Facebook, bu bilgi merkezinin Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynaklardan gerçek zamanlı güncellemeleri göstereceğini söylüyor. Ayrıca merkez, COVID-19'un yayılmasını engellemeyi tartışan makaleler, videolar ve yayınlara da vurgu yapacak. Mesajlar başlangıçta A.B.D., Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'da gösterilecek. Facebook, yakın gelecekte bu özelliği diğer bölgelerde ve dillerde de yayımlamayı planlıyor.
Bu adımın, sosyal ağ devinin Google, Microsoft, LinkedIn, Twitter, YouTube ve Reddit arasında Corona Virüsü'nü çevreleyen yalan haberlerle mücadele etmek için kurdukları ortaklığın bir ürünü olduğunu da belirtelim.
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