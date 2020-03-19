Facebook'tan Corana Yalanlarına Karşı Yeni Adım

Facebook, Corona Virüsü hakkında internette dolaşan yalan haberlere karşı verilen savaşta yeni bir adım daha atıyor.

  • Levent Öztürk
Facebook'tan yeni coronavirüsü adımı

Facebook, Corona Virüs (COVID-19) salgını sırasında yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olma çabalarının bir parçası olarak, insanları virüs hakkında doğru ve yeni haberlerle bilgilendirecek yeni bir önlemi başlattı. Corona Virüs bilgi merkezi, Haber Akışı'nın üst kısmında gözükmeye başlıyor.

Facebook, bu bilgi merkezinin Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynaklardan gerçek zamanlı güncellemeleri göstereceğini söylüyor. Ayrıca merkez, COVID-19'un yayılmasını engellemeyi tartışan makaleler, videolar ve yayınlara da vurgu yapacak. Mesajlar başlangıçta A.B.D., Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'da gösterilecek. Facebook, yakın gelecekte bu özelliği diğer bölgelerde ve dillerde de yayımlamayı planlıyor.

Bu adımın, sosyal ağ devinin Google, Microsoft, LinkedIn, Twitter, YouTube ve Reddit arasında Corona Virüsü'nü çevreleyen yalan haberlerle mücadele etmek için kurdukları ortaklığın bir ürünü olduğunu da belirtelim.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Google İlkbahar mevsimini Doodle yaptı!
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
Günün En çok Okunanları
Google, Ücretsiz Play Store Kredisi Dağıtıyor
Corona Virüsü Salgını, Aslında 5G'den mi Kaynaklanıyor?
Bilim dünyasından şaşırtan keşif: Dinozorlar zamanında günler daha kısaydı
Elon Musk, Koronavirüse Rağmen Vazgeçmedi
Facebook, Popüler Uygulaması MSQRD'yi Kapatıyor

 

 