Facebook, Popüler Uygulaması MSQRD'yi Kapatıyor

Facebook, bir süre önce satın aldığı popüler uygulamasını, 13 Nisan'da kapatacak.

Facebook, MSQRD'yi Kapatıyor

Facebook, artırılmış gerçeklik uygulaması MSQRD'yi 13 Nisan itibariyle kapatacağını duyurdu. Sosyal dev, MSQRD'yi 2016'da satın almıştı.

Artırılmış gerçekliği kullanan yüz filtreleri, birkaç sene önce olağanüstü bir şey olarak görülüyordu. Bu teknolojiyi kullanan MSQRD ve birkaç uygulama, sanal da olsa bambaşka bir görünüme girmenize olanak tanıyor. MSQRD, Mark Zuckerberg'in de ilgisini çekmiş ve firma, Facebook tarafından satın alınmıştı.

Şimdi ise MSQRD'nin Facebook sayfasına göre "MSQRD uygulaması, 13 Nisan'da kapanacak". Açıklamada artırılmış gerçeklikte yeni odak noktasının Spark AR olacağı belirtiliyor.

MSQRD'nin gidişine bazı kullanıcılar üzülebilir ancak sizi köpeğe, maymuna vs. çeviren anlamsız artırılmış gerçeklik artık Instagram, Snapchat gibi uygulamalarda ve adeta her yerde var. MSQRD bu yüzden artık gerekli değil gibi görünüyor...

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Facebook, Popüler Uygulaması MSQRD'yi Kapatıyor

 

 