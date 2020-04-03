Facebook Messenger, Masaüstünde Zoom'a Rakip Oldu

Facebook Messenger'ın yeni Windows ve macOS uygulaması, Zoom'a rakip oldu!

Facebook Messenger, Masaüstünde Zoom'a Rakip Oldu

Facebook Messenger telefon üzerinde yıllardır kullanılabiliyor, ancak şimdi hem Windows, hem de macOS için bir masaüstü uygulaması yayınlandı. Windows'ta daha önce de bir Messenger uygulaması mevcuttu, ancak bu yeni uygulama Windows ve macOS uygulamalarını birleştiriyor.

Uygulamanın, evden çalışanların ve videolu görüşme araçlarının kullanım oranının arttığı bir dönemde yayınlanması dikkat çekti. Microsoft ve Apple platformlarında çalışan yeni uygulama, telefon uygulamasına benzer bir yapıya sahip ve koyu mod, GIF desteği, ses kaydetme gibi işlevlerle geliyor.

Messenger'ı Facebook'un web sitesinden kullanmak da mümkün, ancak Messenger'ın ayrı bir uygulama olarak sunulması, diğer uygulamalarla ve web siteleriyle Messenger arasında geçiş yaparken işinizi kolaylaştırabilir. Ayrı uygulamanın bir başka faydası, büyük ekranda sohbet edebilmeniz.

Uygulama, sekiz kişiye kadar videolu konferans yapmanıza izin verdiğinden, ücretsiz sürümde böyle bir kısıtlaması olmayan Zoom'un yerini tam olarak almayabilir. Ancak sekiz kişilik konferans, birçok şirket ve aile için yeterli olacaktır. Bu arada Zoom'un aksine, Facebook Messenger'da videolu görüşmelere yönelik bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

Yeni uygulamayı Windows için Microsoft Store üzerinden, macOS için Mac App Store'dan indirebilirsiniz.

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