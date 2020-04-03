Hangi Ülkelerde Coronavirüs Yok? Pek En Çok Etkilenen Ülkeler Hangileri?

Tüm Dünya Coronavirüs belsası ile boğuşurken, sadece bu 9 ülke, herhangi bir Coronavirüs vakası bildirmiş değil. İşte, resmi kayıtlara göre virüsün uğramadığı 9 ülke ve Coronavirüsten en fazla etkilenen 10 ülke.

Hangi ülkelerde Coronavirüs yok?

Coronavirüs vakalarının sayısı, 1 Nisan tarihi itibarı ile 1 milyonu geçmiş durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50.000 sınırını aştı. Dünyanın hemen her ülkesinde, az ya da çok, Corona Virüsünden etkilenen insanlar görmek mümkün.

Ancak, resmi rakamlara bakıldığında, virüsün uğramadığı bazı ülkeler de var. Peki ama hangi ülkelerde Coronavirüs vakası hiç görülmedi?

Hangi Ülkelerde Corovavirüs Vakası Hiç Görülmedi?

1 Nisan'a kadar bildirilen Coronavirüs vakalarına baktığımızda, 9 ülkede Coronavirüs vakası bildirilmediğini görüyoruz. Bu ülkeler:

* Türkmenistan
* Tacıkistan
* Yemen
* Güney Sudan
* Kuzey Kore
* Malavi
* Sao Tome ve Principe
*Komor Adaları
*Lesotho.

Bu noktada önemli bir detaydan bahsetmemiz gerekiyor. Yukarıda saydığımız ülkeler, resmi olarak Coronavirüs kaynaklı herhangi bir vaka bildirmeyen ülkeler. Yani bu ülkelerde kesinlikle Coronavirüs vakası yok diyemeyiz. Sadece, bildirilen bir vaka olmadığını görüyoruz.

Örneğin, Kuzay Kore'yi ele alalım. Ülke, dışa tamamen kapalı olması nedeniyle, zaten bir bilinmezler bütünü olarak kabul ediliyor. Kuzey Kore'de ya da yukarıda saydığımız diğer ülkelerde Coronavirüs testi yapılıp yapılmadığını bile bilmiyoruz. Yapılıyor bile olsa, sonuçların Dünya ile paylaşılmadığı şüphesi her zaman olacaktır.

En Fazla Coronavirüs Vakası Görülen Ülkeler

Worldometer

Bu 9 ülkede bildirilen tek bir Coronavirüs vakası bile yokken, Dünyanın pek çok ülkesi, onbinleri, hatta yüzbinleri geçen sayıdaki vakalar ile boğuşmaya devam ediyor. Bugün itibarı ile, Dünyada görülen toplam vaka sayısı 1.009.717. Toplam ölüm sayısı ise, 52.855 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

En fazla vaka görülen ülke, 240.529 vaka ile Amerika Brleşik Devletleri. İkinci sırada İtalya yer alırken, üçüncü sırada İspanya'yı görüyoruz.

Bu üç ülkeyi, sırasıyla Almanya, Çin, Fransa, İran, Birleşik Krallık, İsviçre ve Türkiye takip ediyor. Virüsün ilk kez görüldüğü ülke olan Çin'in, listede beşinci sıraya kadar gerilemiş olması dikkat çekici. Ayrıca Türkiye'nin onuncu sıraya kadar yükselmesi söz konusu. Bu bizim için iyi bir işaret gibi görünüyor. Ama ölüm oranının, toplam vaka sayısına bakıldığında Türkiye'de çok düşük olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Teams'e geçen kazanıyor!

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix'te yayınlanan 7. Koğuştaki Mucize filmine yurtdışından yoğun ilgi!
Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte seyahat izin belgesi başvuru işlemleri
3 Nisan 2020 BİM aktüel kataloğunda televizyon ve kablosuz kulaklık fırsatı
A101 2 Nisan 2020 aktüel kataloğunda cep telefonu ve televizyon dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Son yılların en iyi Türk komedi filmleri! Puanı en yüksek 15 film!
Evden Çalışmaya Geçen Türk Oyun Firması Dünya Listelerini Salladı
Google'da 'ekmek tarifi' araması arttı, ekmek satışları düştü
Zoom, Windows Parolanızı Yabancılara Sızdırabilir
YouTube, TikTok'a "Shorts" ile Karşılık Verebilir

 

 