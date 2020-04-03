Hangi Ülkelerde Coronavirüs Yok? Pek En Çok Etkilenen Ülkeler Hangileri?

Tüm Dünya Coronavirüs belsası ile boğuşurken, sadece bu 9 ülke, herhangi bir Coronavirüs vakası bildirmiş değil. İşte, resmi kayıtlara göre virüsün uğramadığı 9 ülke ve Coronavirüsten en fazla etkilenen 10 ülke.