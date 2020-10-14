Facebook, Messenger Uygulamasının Simgesini Yıllar Sonra "Makyajlıyor"

Facebook'un Messenger uygulaması, pek çok yeni özelliğin yanı sıra yeni bir simgeye de kavuşuyor.

  • Levent Öztürk
Messenger uygulaması artık yeni bir simgeye sahip
Facebook

Facebook, Messenger uygulamasını yeniliyor ve uygulama için şu ana kadar kullandığı basit mavi simge yerine değişen renkli bir simge kullanmaya başladı. Yeni simge, Facebook'un sahibi olduğu bir diğer uygulama olan Instagram'ın simgesinden ilham almış gibi gözüküyor.

Facebook, yeni simgenin Messenger'ın "süren evrimini" ve sadece mesaj göndermenin ötesinde bir konuma dönüşmesini temsil ettiğini söylüyor. Firma, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Messenger'a video görüşmelerinde iyileştirmeler (ve Messenger Rooms) ve uygulama üzerinde beraber video izleyebilme gibi bazı yeni yetenekler ekledi ve bunların tamamı yeni yapılan duyuruda vurgulanmaktaydı.

Ayrıca Facebook kısa bir süre önce mesajlaşma uygulamalarını bir araya getirmeye de başladı ve Instagram ile Messenger arasında platformlar arası mesajlaşmayı aktif etti. Firmanın söylediğine göre bu özellik şu anda Kuzey Amerika'da tamamen sunulmuş durumda ve yeni Messenger simgesinin Instagram'ınkinden ilham almasının sebebi olabilir.

Uygulama, yeni simgenin yanı sıra  kullanıcıların uygulamanın görünüşünü özelleştirmeleri için de yeni yollar eklemekte ve yeni temaların yanı sıra mesajlar için özel tepkiler de bunların arasında bulunmakta. Çok daha fazla özelliğin ise yakında ekleneceği belirtiliyor.

Facebook güncellemenin herkes için hemen mi sunulacağını yoksa sadece belirli grupların mı görebileceğini belirtmemiş durumda ancak önümüzdeki günlerde bu konunun açıklığa kavuşacağı tahmin edilebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Bugüne Kadar Dünya'ya Hiç Uzaylı Geldi mi? Elon Musk'ın Bir Tahmini Var
Samsung Galaxy S20 FE'nin Can Sıkan İlk Sorunu, Dokunmatikte Ortaya Çıktı
BlackBerry'nin 1 Numarası Sessizliğini Bozdu; İddialı Açıklamalar Yaptı
Galaxy Note 20 Ultra'dan DxOMark Testinde Hayal Kırıklığı Yaratan Sonuç
Tüm iPhone 12'ler Karşı Karşıya: iPhone 12 vs Pro vs Pro Max vs Mini

 

 