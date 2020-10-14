Facebook, Messenger Uygulamasının Simgesini Yıllar Sonra "Makyajlıyor"

Facebook, Messenger uygulamasını yeniliyor ve uygulama için şu ana kadar kullandığı basit mavi simge yerine değişen renkli bir simge kullanmaya başladı. Yeni simge, Facebook'un sahibi olduğu bir diğer uygulama olan Instagram'ın simgesinden ilham almış gibi gözüküyor.
Facebook, yeni simgenin Messenger'ın "süren evrimini" ve sadece mesaj göndermenin ötesinde bir konuma dönüşmesini temsil ettiğini söylüyor. Firma, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Messenger'a video görüşmelerinde iyileştirmeler (ve Messenger Rooms) ve uygulama üzerinde beraber video izleyebilme gibi bazı yeni yetenekler ekledi ve bunların tamamı yeni yapılan duyuruda vurgulanmaktaydı.
Ayrıca Facebook kısa bir süre önce mesajlaşma uygulamalarını bir araya getirmeye de başladı ve Instagram ile Messenger arasında platformlar arası mesajlaşmayı aktif etti. Firmanın söylediğine göre bu özellik şu anda Kuzey Amerika'da tamamen sunulmuş durumda ve yeni Messenger simgesinin Instagram'ınkinden ilham almasının sebebi olabilir.
Uygulama, yeni simgenin yanı sıra kullanıcıların uygulamanın görünüşünü özelleştirmeleri için de yeni yollar eklemekte ve yeni temaların yanı sıra mesajlar için özel tepkiler de bunların arasında bulunmakta. Çok daha fazla özelliğin ise yakında ekleneceği belirtiliyor.
Facebook güncellemenin herkes için hemen mi sunulacağını yoksa sadece belirli grupların mı görebileceğini belirtmemiş durumda ancak önümüzdeki günlerde bu konunun açıklığa kavuşacağı tahmin edilebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın