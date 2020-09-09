WhatsApp'ı Kilitleyen Mesajlar Kaygı Verici Olmaya Başladı

İster Android kullanıyor olun, ister iPhone... WhatsApp'ı çökertmeye yönelik hazırlanmış bazı özel mesajlar, internette bulunan forumlarda sık sık paylaşılıyor. Bir gizlilik uzmanı ise, bu durumun son derece kaygı verici olduğunun altını çiziyor. ProPrivacy'nin dijital gizlilik uzmanı Ray Walsh, WhatsApp'ın kullanıcı sayısına dikkat çekiyor. Dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar kişinin kullandığı WhatsApp'ın hedef alınması, Wlash'a göre endişe verici bir durum.
Bu tür özel hazırlanmış mesajlar, uygulamayı kilitlemekle kalmıyor, bazen onu tekrar açmanızı da engelliyor. Uzmana göre bu tür "metin bombası" mesajları ilk olarak Brezilya'dan yayıldı ancak şimdi dünya çapında etkisini gösteriyor.
Bu tür kötü niyetli mesajlardan korunmanın garantili bir yolu bulunmasa da, sizi gruplara ekleyebilecek kişileri kısıtlamanızda fayda var. Bu durumda yabancılara açık olmayacağınızdan, zararlı mesajları alma ihtimaliniz de düşecektir.
WhatsApp'ı çökerten bir mesaj aldığınızda bu mesajdan kurtulmak için WhatsApp'ın web sürümünü bilgisayar üzerinde görüntüleyerek, bu mesajı gönderen kişiyi engelleme listenize ekleyebilir ve mesajı silebilirsiniz.
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