WhatsApp'ı Kilitleyen Mesajlar Kaygı Verici Olmaya Başladı

WhatsApp uygulamasını çökertmek için hazırlanan ve WhatsApp kullanıcılarına gönderilen mesajlar, can sıkmaya devam ediyor. Peki, WhatsApp'ı çökerten ya da kitleyen bu tür mesajlara karşı ne yapabilirsiniz?