Denekte "Ciddi Reaksiyon" Görüldü, Koronavirüs Aşı Çalışması Durduruldu

Üçüncü aşamaya ulaşan bir Koronavirüs aşısı çalışmaları, denemelerde bir kişide yaşanan "ciddi reaksiyon" nedeniyle askıya alındı.

Koronavirüs aşısı çalışmalarına ara verildi: Denek hastalandı

Korona virüsü için geliştirilen ve gelecek vadettiğine inanılan 3. aşama aşı, bir denekte görülen "şüpheli ciddi ters reaksiyon" nedeniyle askıya alındı.

Koronavirüs aşısı çalışmaları dünya genelinde devam ederken, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği Koronavirüs aşısının son aşaması durdurulmak zorunda kaldı.

Çalışmada klinik testlere geçilmişti ancak bir denek aşıya olumsuz tepki verdi ve çalışma askıya alındı.

"Rutin Prosedür"

AZD1222 olarak bilinen Covid-19 aşısı, salgına karşı işe yarayacağı düşünülen aşılardan biriydi ve ABD ile İngiltere'de testlerine başlanmıştı. Bir yetkilinin Stat News'a yaptığı açıklamaya göre askıya alma, "açıklanamayan bir hastalığa rastlanması halinde uygulanan rutin bir eylem". Yaşanan gelişme hayal kırıklığı yaratsa da, güvenlik önlemlerinin uygulanması önem taşıyor.

Oxford Üniversitesi'nden bir sözcü, "Böylesine büyük testlerde, tesadüfen bazı hastalık vakaları ortaya çıkabilir ancak bunların dikkatli bir şekilde bağımsız birimlerce kontrol edilmesi gerekir" dedi.

Deneğin Hayati Tehlikesi Yok

"Ters tepkinin" nedeni henüz bilinmiyor ancak bu durumun İngiltere'deki bir katılımcıda oluştuğuna ve hastanın iyileşeceğine inanılıyor. Oluşan durumun aşıdan olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Bir uzmana göre 50.000 kişide bir açıklanmayan vakanın oluşması, bunun aşıyla ilgisi olmama ihtimalini çok yükseltiyor.

Oxford'un geliştirdiği aşının test çalışmaları ikinci kez askıya alınıyor. Böyle durumlarda, olay inceleniyor ve genellikle kısa bir süre içerisinde testler yeniden başlıyor.

Dünya Genelinde 176 Farklı Çalışma Yapılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelinde koronavirüs aşısı geliştirilmesini öngören 176 farklı çalışma mevcut. Bu çalışmaların 33'ü insanlar üzerinde denemeler yapıyor, 9'u ise test sürecinin son aşamasında.

30 Bin Denek Üzerinde Yürütülen Koronavirüs Aşısı Çalışması

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı, etkili olma ihtimali yüksek çalışmalardan biri. Aşının birinci ve ikinci test aşamaları başarıyla tamamlandı. Kısa bir süre önce üçüncü aşamasına geçildi. Bu çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yaklaşık 30 bin denek katılıyor.

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