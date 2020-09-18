Facebook, Project Aria'ya Resmi Olarak Duyurdu. Peki Nedir bu Project Aria?

Facebook, artırılmış gerçeklik gözlüklerini hayatımıza sokacak araştırma projesini ortaya çıkardı! Bu sırada 2021'de bir akıllı gözlüğün geleceği de anlaşıldı.