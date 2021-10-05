Facebook, Instagram, WhatsApp Neden Çöktü?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta 5 saati aşkın süredir devam eden kesinti halen çözülebilmiş değil. Peki ama bu kesintinin nedeni ne? Facebook, Instagram ve WhatsApp neden çöktü?

Facebook, Instagram, WhatsApp Neden Çöktü?

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