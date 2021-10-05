Facebook'tan, WhatsApp ve Instagram Kesintileri ile İlgili Açıklama Geldi!

Dün, saatlerce devam eden büyük kesinti nedeniyle Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamadı. Facebook ise, uzun süren sessizliğinin ardından nihayet resmi bir açıklama yayınladı. İşte FacebooK'un açıklaması...

Facebook'tan kesinti açıklaması

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