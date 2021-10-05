Facebook'tan, WhatsApp ve Instagram Kesintileri ile İlgili Açıklama Geldi!

Facebook, Instagram ve WhatsApp, saatlerce süren kesintinin ardından tekrar normal haline dönmeye başladı. Yaşanan büyük kesintinin nedeni uzun süre boyunca tartışmalara konu oldu. Pek çok uzman bunun DNS'lerle ilgili bir sorun olduğunu söylerken, bazıları da Facebook'un siber saldırıya uğradığını ve hatta kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddiasında bulundu.
Facebook ise, nihayet kesintiler hakkında resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada sorunun teknik nedenlerden kaynaklandığı söylenirken, bir siber saldırıya dair herhangi bir kanıt bulunmadığı söyleniyor.
Facebook'un kesinti hakkındaki resmi açıklaması şu şekilde:
"Dünyanın her yerinde bize güvenen tüm insanlardan ve işletmelerden, platformlarımızda yaşanan kesintinin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Erişimi geri yüklemek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve sistemlerimiz artık çalışıyor. Bu kesintinin altında yatan neden, günlük operasyonlarımızda kullandığımız birçok dahili araç ve sistemi de etkileyerek sorunu çözme girişimlerimizi karmaşık hale getirdi.
Mühendislik ekiplerimiz, veri merkezlerimiz arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratan sorunlara neden olduğunu belirledi. Ağ trafiğindeki bu kesinti, veri merkezlerimizin iletişim kurma şeklini kademeli olarak etkileyerek hizmetlerimizi durdurdu.
Hizmetlerimiz tekrar çevrimiçi durumda ve her şeyi normal haline döndürmek için aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inandığımızı şu anda netleştirmek istiyoruz. Ayrıca, bu kapalı kalma süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok.
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve işletmeler, bağlantıda kalmak için her gün bize güveniyor. Bunun gibi kesintilerin insanların yaşamları üzerindeki etkisinin ve hizmetlerimizdeki kesintiler hakkında insanları bilgilendirme sorumluluğumuzun farkındayız. Etkilenen herkesten özür dileriz ve altyapımızı daha dayanıklı hale getirmeye devam edebilmek için bugün olanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz."
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