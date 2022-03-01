Microsoft, Facebook ve Instagram'dan Rusya İçin Yeni Yasak Kararları

Teknoloji ve internet devleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamaya devam ediyor. Son yaptırımlar Rusya'nın önemli basın kuruluşları hakkında Meta, Instagram ve Microsoft'tan geldi!