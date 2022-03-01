Microsoft, Facebook ve Instagram'dan Rusya İçin Yeni Yasak Kararları

Microsoft, Rusya'nın iki önemli haber kaynağı olan Russia Today ve Sputnik'i yasaklamaya hazırlandığını açıkladı. Her iki kaynağın uygulamaları Microsoft Store'dan kaldırılırken, reklam ağında bu iki kaynağa ait reklamlar da yasaklandı. Ayrıca Microsoft'un arama motoru Bing'de de, RT ve Sputnik içeriklerinin sıralamadaki yerleri düşürüldü.
Bazı önemli yaptırımlar da Meta'dan geldi. Meta yöneticisi Nick Clegg, AB içerisinde Russia Today ve Sputnik'e erişimin kısıtlanacağını söyledi. Twitter'dan duyuru yapan Clegg, "Bazı Hükümetlerden ve AB ülkelerinden, Rusya devleti kontrolündeki medya kuruluşları ile ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldık. Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında, şu anda AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız" dedi.
We have received requests from a number of Governments and the EU to take further steps in relation to Russian state controlled media. Given the exceptional nature of the current situation, we will be restricting access to RT and Sputnik across the EU at this time.— Nick Clegg (@nickclegg) February 28, 2022
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın